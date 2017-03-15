川普加碼對台軍售？ 美國務院承諾...

傳出川普政府將對台提供更精良防禦武器，有媒體報導指出，美國國務院回應，承諾美方將繼續對台提供足夠自衛能力的防禦裝備。（路透）

2017-03-15 08:16

〔即時新聞／綜合報導〕昨天有消息傳出，川普政府將對台灣提供更精良的防禦武器，美國國務院針對此事回應，承諾美方將繼續對台提供足夠自衛能力的防禦裝備及服務，以維持台海與亞太地區的和平局勢。

據《聯合報》報導，國務院東亞局發言人葛瑞絲（Grace Choi）透過電郵回覆指出，目前無法評論這個潛在的軍售，但美國將繼續對台灣提供足夠自衛能力所需的防禦裝備。她還說到，美國對台灣的軍售不只支持台海穩定，更是支持整個亞太地區的和平。

美國「華盛頓自由燈塔（Washington Free Beacon）」網站昨天報導指出，川普政府將對台灣提供更精良的防禦武器，但武器內容預計不會公開，要到川普與中國領導人習近平會面後才會曝光。