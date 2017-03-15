馬英九清白還是與庶民同罪？ 大部分民眾認為...

馬英九涉洩密案被起訴，有媒體民調顯示，認為「尊重檢察官辦案，天子犯法與庶民同罪」的民眾比較多，佔48.76％。（資料照，記者林正堃攝）

2017-03-15 07:56

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九被依涉教唆洩密等3罪起訴，媒體民調顯示，「相信馬的清白」與「尊重檢察官辦案，天子犯法與庶民同罪」兩者數據差異不大，不過「尊重檢察官專業」的民眾較多，占48.76％。

《蘋果日報》民調指出，認為「尊重檢察官辦案，天子犯法與庶民同罪」的民眾比較多，佔48.76％，「相信馬英九的清白，起訴不公」的則為43.79％，另外7.45％的民眾則是「不知道、沒意見」。「尊重檢察官專業」和「相信馬的清白」兩者相距僅4.97個百分點。

這份調查方式是在昨天以電腦語音輔助訪問、調查成功樣本322份，抽樣方法則為全國住宅電話為抽樣母體編冊隨機抽樣。