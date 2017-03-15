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工總許勝雄向小英抱怨一例一休 傳遭林全當面反嗆

工總理事長許勝雄（資料照，記者潘少棠攝）

2017-03-15  07:23

〔即時新聞／綜合報導〕一例一休問題越來越多，各方都抱怨，據報導，小英總統曾為此邀宴工總理事長許勝雄等團體進府溝通，當時，這些企業領袖當面抱怨，不過，在場的行政院長林全跳出來，直嗆老闆們「為何修法時都不表達意見？」，還要老闆們回去討論後再說。

《風傳媒》報導，林全的一句話，讓企業領袖們「碰了釘子」，立即轉換話題；不過也針對爭議，黨政人士指現階段是要求勞動部，針對各方需要做出彈性處理方案，以緩和各方爭議。

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  • 行政院長林全。（資料照，記者廖振輝攝）

    行政院長林全。（資料照，記者廖振輝攝）

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