馬被起訴後首日... 穿建中外套出門自信微笑

前總統馬英九曾以老學長身分出席建國中學畢業典禮。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-03-15 07:24

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九涉嫌教唆洩密等罪，昨天遭台北地檢署起訴。今天一早不到6點，馬英九就出門運動，特別的是，他身上穿著建中制服外套，媒體追問他心情如何，馬僅說了一句「謝謝關心！」

《蘋果日報》報導，馬英九清晨出門時，手裡還拿著報紙，心情似乎不受影響，他出門時身穿建中制服外套，上面還繡有馬英九的名字及40453的學號，臉上則掛著自信微笑，對著在場記者揮手；被問到起訴後第一個晚上心情如何？馬僅回說，「謝謝，謝謝關心！」

台北地檢署偵辦前總統馬英九洩密等案，認定馬英九於2013年為了政局安排，洩漏偵查秘密給當時行政院長江宜樺、當時總統府副秘書長羅智強，還教唆時任檢察總長黃世銘對江洩密，昨依涉嫌刑法洩密罪、教唆洩密罪及違反通訊保障及監察法、個人資料保護法等罪嫌，起訴馬英九，最重可處3年有期徒刑。