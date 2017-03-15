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北檢起訴馬英九洩密案 律師：定罪機率高
2017-03-15 07:36
台北地檢署偵辦前總統馬英九洩密等案，昨日起訴馬英九。（記者羅沛德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台北地檢署偵辦前總統馬英九洩密等案，昨日起訴馬英九，最重可處3年有期徒刑。據週刊報導，雖然馬英九稱對自己的清白有信心，但律師認為他要從官司中全身而退很難。
根據《壹週刊》報導，律師高榮志表示，對馬英九被台北地檢署起訴不感到驚訝，因為馬不是教唆洩密，就是與前檢察總長黃世銘有共犯關係。高榮志說，馬被法院的定罪機率很大，但即使被判有罪，因馬無前科，獲緩刑或易科罰金的機會較高。
律師張立業則認為馬在法院還有駁回機會。他表示，在客觀行為上，馬確實有告知江宜樺及羅智強，但刑法要審酌主觀故意的問題，馬基於總統職權處理黃世銘的報告事項，並非基於洩密的主觀故意行為。
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