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兩岸買辦政治結構變化中？傳連戰5月中國行「被取消」

前副總統連戰。（記者黃耀徵攝）

2017-03-15  06:57

〔即時新聞／綜合報導〕台海兩岸原有的買辦結構正在變化之中，據報導，中國前海協會副會長鄭立中因「違紀行為」遭到撤職調查，進而影響到台海之間的政商關係，在敏感時期，前副總統、國民黨榮譽主席連戰原本打算今年5月中國行，遭到取消。

《上報》報導，連戰中國行受阻的原因之一，很可能是國民黨正在舉行的黨魁選舉，競爭激烈，在國民黨高層人士未定之前，北京方面想要保持距離，以免介入國民黨內鬥；但是，中共總書記習近平整頓對台系統，清除「前總書記胡錦濤時期涉及利益輸送的對台工作模式」，也被列為重點因素。

據報導，連戰在2005年到2014年間高達15次參訪中國，主要是在胡錦濤主政時期，不過，自以連戰為中心的政商關係，更被視為兩岸間最大買辦系統，2015年9月就未再公開訪問中國，而當時，則是習近平整頓對台系統的開始；連戰2015年9月最後一次公開訪中，就是出席中共閱兵，因而引來台灣朝野嚴厲抨擊。

被查證的北京與國民黨人士，都表示，沒有聽過連戰5月中國行的安排。

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