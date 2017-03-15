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小英宴客討論2018 縣長提醒大票倉出現強敵...
2017-03-15 06:45
蔡英文總統昨晚與綠營縣市長在官邸餐敘，會中討論到2018年地方選情。（資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕2018選戰已經悄悄開打，總統兼民進黨主席蔡英文昨晚與綠營縣市長在官邸餐敘，會中討論到2018年地方選情。媒體報導，據轉述，吳澤成在會中提醒小英，民進黨在2018宜蘭縣長選舉，恐已出現強敵。
蔡英文昨晚在官邸宴請彰化以北的綠營縣市長，討論近期相關議題及政情交換意見，會中也討論到2018選舉，蔡英文關心各縣市執政狀況及有無可能的潛在對手。包括宜蘭縣代理縣長吳澤成、基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、台中市長林佳龍、彰化縣長魏明谷等人出席，小英由黨秘書長洪耀福及總統府代理秘書長劉建忻陪同。
《聯合報》報導，據轉述，吳澤成在會中提到，國民黨籍羅東鎮長林姿妙已經在備戰2018，最近勤走基層，基層實力強勁，建議黨內盡快產生候選人。另外，據轉述，洪耀福則提到，2018縣市長選舉，綠營將以尋求連任的現任縣市長優先參選，黨內也正研擬明年大選相關布局，7月全代會也將進行討論。
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