司改會議》建置國家級鑑識中心 法部「堅定反對」

2017-03-15 00:37

〔記者吳政峰／台北報導〕司法改革國是會議第一分組第二次會議14日召開，與會的李俊億等三名委員聯合提案設立國家級司法科學組織，加強鑑識品質，卻未獲受邀報告的法務部代表張春暉支持，直言二月間已就此議題向各鑑識機關徵詢意見，均得到「堅定反對建制」的回應。

張春暉表示，1999年的司法改革國是會議已討論過此議題，雖然議決「國家編列經費，補助成立財團法人鑑識機構」，但就該鑑識機構之組識架構、功能、運作程序，及與已經存在之鑑識機關（構）之關係，均未詳細論列。

張春暉說，法務部亦曾多次召集各鑑識機構、司法人員及學者專家就「建置國家級刑事鑑識中心」深入討論，甚至於年度研究案，委託臺灣法醫學會前理事長邱清華教授主持，研議「建立法醫鑑定與刑事鑑識複鑑機制」，均未獲得「建置國家級刑事鑑識中心」可行性之共識。

本次司改再次討論是否設立國家級司法科學組織，對此，法務部二月徵詢各重要鑑識單位的意見，仍獲得「堅決反對建制」的回應，理由如下：

一、整併機構，無法達到整合鑑識資源的效果

二、鑑定種類繁多，單一機關（構）無法完成龐大鑑定業務

三、機關整編與人事調整存有難以克服之困難

四、鑑識科學領域不斷發展躍進，單一機關（構）無法辦理日新月異不同類別之鑑定項目

五、單一機構無法達相互印證之效果



六、世界各國國家鑑識機關（構）均非採單一機關（構）

張春暉建議，以建置「覆議」機制與強化鑑識能力，替代設置國家級刑事鑑識中心，落實司法機關以交互詰問方式，檢測鑑識之公正、客觀、正確。