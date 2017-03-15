快訊最夯的債券基金理財術
司改會議》建置國家級鑑識中心 法部「堅定反對」
2017-03-15 00:37
一、整併機構，無法達到整合鑑識資源的效果
〔記者吳政峰／台北報導〕司法改革國是會議第一分組第二次會議14日召開，與會的李俊億等三名委員聯合提案設立國家級司法科學組織，加強鑑識品質，卻未獲受邀報告的法務部代表張春暉支持，直言二月間已就此議題向各鑑識機關徵詢意見，均得到「堅定反對建制」的回應。
張春暉表示，1999年的司法改革國是會議已討論過此議題，雖然議決「國家編列經費，補助成立財團法人鑑識機構」，但就該鑑識機構之組識架構、功能、運作程序，及與已經存在之鑑識機關（構）之關係，均未詳細論列。
張春暉說，法務部亦曾多次召集各鑑識機構、司法人員及學者專家就「建置國家級刑事鑑識中心」深入討論，甚至於年度研究案，委託臺灣法醫學會前理事長邱清華教授主持，研議「建立法醫鑑定與刑事鑑識複鑑機制」，均未獲得「建置國家級刑事鑑識中心」可行性之共識。
本次司改再次討論是否設立國家級司法科學組織，對此，法務部二月徵詢各重要鑑識單位的意見，仍獲得「堅決反對建制」的回應，理由如下：
一、整併機構，無法達到整合鑑識資源的效果
二、鑑定種類繁多，單一機關（構）無法完成龐大鑑定業務
三、機關整編與人事調整存有難以克服之困難
四、鑑識科學領域不斷發展躍進，單一機關（構）無法辦理日新月異不同類別之鑑定項目
五、單一機構無法達相互印證之效果
六、世界各國國家鑑識機關（構）均非採單一機關（構）
張春暉建議，以建置「覆議」機制與強化鑑識能力，替代設置國家級刑事鑑識中心，落實司法機關以交互詰問方式，檢測鑑識之公正、客觀、正確。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》山田哲人雙響砲 日本擊退古巴
- 台北大倉久和食安出包 日本總部震怒
- 印地安泉網賽 詹辛配拍進8強
- 猜拳一把20萬 超跑女神吸金揮霍
- 核廠除役經費暴增千億 電價恐漲1成
- 局處進駐萬華雙子星 官民齊轟「障礙多」
- 美色包款 法式率性簡約登台
- 「死鬼CP」魅力合體 李棟旭淚謝恩人孔劉
- 《中英對照讀新聞》Millions of Asians Paid Bribes for Public Services－數百萬亞洲人賄賂公家機關
- 美媒：川普將售台更精良防禦武器
- 國發基金四條件退場 逾10公司遭死當
- 老茶廠閒置半年 變文創石木坊
- 校園午餐稽查明啟動 培訓種子教師驗收食材
- 屏東焚化爐爆管 掩埋場爆坑 垃圾劇增惹議
- 威力彩頭獎連8摃
- 〈上班一族徵文〉360行工作照
- 測速照相取締 龜山東萬壽路再奪冠
- 台北》預售屋違規率滿百 鼓勵建商填自檢表
- 律師︰女童第一時間證詞 具可信度
- 辣模內衣廣告過激 運將顧看美胸分心撞車
- 「戴球后」百年全英賽奪冠 台灣第1人
- 要求不違法 柯市府要補習班切結
- 東芝將被指定為「審查中股票」 面臨下市最終審查
- 高中生甩毒重返校園 柯P表揚
- 超萌汪星人幫倒忙 幫忙修車卻害主人「頭卡引擎蓋」
- 男賣仿冒潮牌衣 侵權市值189萬
- 保育猛禽黑翅鳶落難 農夫巡田救起
- 街友逗留桃園巨蛋 體育局挨轟假結案
- 樹林農會改選涉賄 檢調約談35人
- 雙子星翻轉萬華? 商家無感
- 【不受復興航空斷航影響】澎湖空中運能 較去年同期增
- 公車動態看板 嘉市48站牌今年設
- 羅姓女子疑投資團購尿布詐財 家人報失蹤
- 制定反滲透法 媒體觀察教育基金會憂成文字獄
- 過期乳瑪琳流竄 桃市衛生局裁罰遠東油脂240萬元
- 自由廣場》他以日語大喊「台灣人，萬歲！」…槍聲響起
- 任賢齊籌拍新片 主角鎖定蔡依林
- 分享停車位 商辦、住宅釋538格
- 郵資喊漲 平信8元、掛號30元
- 〈旅遊的滋味〉雪地裡的捷克童話鎮
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：司改會議》建置國家級鑑識中心 法部「堅定反對」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分