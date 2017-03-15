快訊最夯的債券基金理財術
馬王政爭不是因馬金體制！楊實秋：是金馬體制
2017-03-15 00:14
〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九被台北地檢署以洩密等罪嫌起訴，前台北市議員楊實秋表示，馬在「馬王政爭」中對前立法院長王金平的追殺，較像是馬的心腹、前國安會秘書長金溥聰的個性所為，這個體制說好聽叫馬金體制，實際上是「金馬體制」。
楊實秋在14日《政經看民視》節目中表示，南韓的「閨密門」在台灣早就發生了，馬王政爭就是典型的閨密門；而這次國民黨黨主席選舉，馬英九之所以沒有出面支持前副總統吳敦義，就是因為吳當時不贊成他對付王金平的手段。
楊實秋強調，金溥聰的操守他並不懷疑，但他就像把南韓總統朴槿惠當魁儡操縱的「閨密門」主角崔順實一樣，操縱馬英九。他指出，馬王政爭中馬英九對王金平的追殺，是金溥聰的個性，馬的個性窩囊，不敢這樣一路追殺。
楊實秋說，馬金兩人的關係說好聽一點叫馬金體制，但其實國民黨內部都知道是「金馬體制」，蔡英文政府也該引以為鑑，不能被任何派系或個人操控。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》山田哲人雙響砲 日本擊退古巴
- 台北大倉久和食安出包 日本總部震怒
- 印地安泉網賽 詹辛配拍進8強
- 猜拳一把20萬 超跑女神吸金揮霍
- 核廠除役經費暴增千億 電價恐漲1成
- 局處進駐萬華雙子星 官民齊轟「障礙多」
- 美色包款 法式率性簡約登台
- 「死鬼CP」魅力合體 李棟旭淚謝恩人孔劉
- 《中英對照讀新聞》Millions of Asians Paid Bribes for Public Services－數百萬亞洲人賄賂公家機關
- 美媒：川普將售台更精良防禦武器
- 國發基金四條件退場 逾10公司遭死當
- 老茶廠閒置半年 變文創石木坊
- 校園午餐稽查明啟動 培訓種子教師驗收食材
- 屏東焚化爐爆管 掩埋場爆坑 垃圾劇增惹議
- 威力彩頭獎連8摃
- 〈上班一族徵文〉360行工作照
- 測速照相取締 龜山東萬壽路再奪冠
- 台北》預售屋違規率滿百 鼓勵建商填自檢表
- 律師︰女童第一時間證詞 具可信度
- 辣模內衣廣告過激 運將顧看美胸分心撞車
- 「戴球后」百年全英賽奪冠 台灣第1人
- 要求不違法 柯市府要補習班切結
- 東芝將被指定為「審查中股票」 面臨下市最終審查
- 高中生甩毒重返校園 柯P表揚
- 超萌汪星人幫倒忙 幫忙修車卻害主人「頭卡引擎蓋」
- 男賣仿冒潮牌衣 侵權市值189萬
- 保育猛禽黑翅鳶落難 農夫巡田救起
- 街友逗留桃園巨蛋 體育局挨轟假結案
- 樹林農會改選涉賄 檢調約談35人
- 雙子星翻轉萬華? 商家無感
- 【不受復興航空斷航影響】澎湖空中運能 較去年同期增
- 公車動態看板 嘉市48站牌今年設
- 羅姓女子疑投資團購尿布詐財 家人報失蹤
- 制定反滲透法 媒體觀察教育基金會憂成文字獄
- 過期乳瑪琳流竄 桃市衛生局裁罰遠東油脂240萬元
- 自由廣場》他以日語大喊「台灣人，萬歲！」…槍聲響起
- 任賢齊籌拍新片 主角鎖定蔡依林
- 分享停車位 商辦、住宅釋538格
- 郵資喊漲 平信8元、掛號30元
- 〈旅遊的滋味〉雪地裡的捷克童話鎮
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：馬王政爭不是因馬金體制！楊實秋：是金馬體制
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分