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馬王政爭不是因馬金體制！楊實秋：是金馬體制

2017-03-15  00:14

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九被台北地檢署以洩密等罪嫌起訴，前台北市議員楊實秋表示，馬在「馬王政爭」中對前立法院長王金平的追殺，較像是馬的心腹、前國安會秘書長金溥聰的個性所為，這個體制說好聽叫馬金體制，實際上是「金馬體制」。

楊實秋在14日《政經看民視》節目中表示，南韓的「閨密門」在台灣早就發生了，馬王政爭就是典型的閨密門；而這次國民黨黨主席選舉，馬英九之所以沒有出面支持前副總統吳敦義，就是因為吳當時不贊成他對付王金平的手段。

楊實秋強調，金溥聰的操守他並不懷疑，但他就像把南韓總統朴槿惠當魁儡操縱的「閨密門」主角崔順實一樣，操縱馬英九。他指出，馬王政爭中馬英九對王金平的追殺，是金溥聰的個性，馬的個性窩囊，不敢這樣一路追殺。

楊實秋說，馬金兩人的關係說好聽一點叫馬金體制，但其實國民黨內部都知道是「金馬體制」，蔡英文政府也該引以為鑑，不能被任何派系或個人操控。

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  • 楊實秋表示，馬王政爭比較像是馬的心腹、前國安會秘書長金溥聰（圖左）的個性所為。（資料照，記者劉信德攝）

    楊實秋表示，馬王政爭比較像是馬的心腹、前國安會秘書長金溥聰（圖左）的個性所為。（資料照，記者劉信德攝）

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