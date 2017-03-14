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小英宴請北部綠營縣市長 談2018地方選情

2017-03-14  23:22

〔記者蘇芳禾／台北報導〕2018選舉還有一年多，不過各縣市初選都已經悄悄開打。民進黨發言人張志豪今天表示，總統兼黨主席蔡英文晚間與彰化以北的執政縣市長在官邸餐敘，就近期相關議題及政情交換意見，會中也就2018年地方選情進行討論。據了解，蔡英文關切各地方縣市執政狀況，並且也詢問潛在對手。

今天出席縣市長包括，宜蘭縣代理縣長吳澤成、基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、台中市長林佳龍、彰化縣長魏明谷等。由黨秘書長洪耀福及總統府代理秘書長劉建忻陪同。

據了解，會中多討論黨務、選舉和中央地方執政狀況，蔡英文也關心各縣市執政狀況，還有明年縣市長選舉有無可能的潛在對手。不過由於國民黨目前還在忙於黨主席選舉，因此大多數對手仍未浮上檯面。

知情人士表示，蔡英文也詢及各縣市在執政上是否有需要協助的地方，各縣市長則是個別提出各種交通建設、軟硬體需求，希望中央政府能夠力挺。

洪耀福指出，接下來，蔡總統也會邀請中、南部執政縣市首長，聽取地方政情和了解各縣市的選情狀況，彰化以北是第一波。

一例一休爭議不斷，有選民壓力的縣市長難為；台北市長柯文哲昨天說，「夾在中間很為難」，南投縣長林明溱更指示南投縣政府法制人員研議。不過據了解，餐敘中並未提到一例一休相關問題。

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  • 圖為蔡英文總統官邸。（資料照，記者羅沛德攝）

    圖為蔡英文總統官邸。（資料照，記者羅沛德攝）

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