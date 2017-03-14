快訊最夯的債券基金理財術
小三通將停航? 福建省台辦主任王玲：沒聽說
2017-03-14 21:52
〔記者吳正庭／金門報導〕金門與福建小三通將停航？ 福建省台辦主任王玲今天表示，沒聽說這個事，至於是否會「停五通、走石井」？ 王玲重申: 「沒聽說過這事兒」。
「小三通將停航」的傳言，今年以來甚囂塵上，不僅旅遊等相關業者，金門坊間也言之鑿鑿，金門縣政府官員雖有耳聞，始終以無正式管道求證，表示「未接獲對岸通知」。
福建省對台辦公室主任王玲由溫州市台辦等人陪同，日前循黃岐到馬祖，轉台灣本島後今天抵達金門，一行人前往金門縣政府，與縣長陳福海就通水、通電及加強旅遊等議題交換意見。
王玲被媒體問及「小三通是否將停航」時表示，沒有聽說過這個事；另外，是否可能在九月將於廈門舉辦金磚五國會議時，暫停金門往廈門五通港、維持泉州石井港航線，不僅王重申沒聽過，陳福海也幫忙答腔：「沒聽說」、「應該是北京定的調」。
王玲表示，希望一步一腳印，扎實的造福民眾，帶動金門更多旅遊發展，把人氣搞得旺旺的，進一步把金門打造為兩岸先行示範區。
王玲等一行人與陳福海率領的縣府團隊，於縣長室就通水等議題舉行閉門會議，希望最少在年底實現「試通水」；縣府主管私下表示，也期盼中國做的能比說得多。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 德州女議員提案 男性「打手槍、沒內射」需罰款
- 經典賽》他預賽守備神技連發 球迷：地表最強三壘手（影音）
- 打造「創新學園」 北高雄推在地就學
- 馬今被北檢起訴外 這個單位也在辦他
- 疫病》腹瀉就醫破14萬人次 創今年單週新高
- 「還要再來台灣玩！」日籍遊客掉手機多虧警找回
- 白色家電需求旺 錸寶首季淡季不淡
- 威力彩頭獎連8摃
- 設吸菸區惹議 台中國家歌劇院：還是有設置需要
- 如廁文化大變革！衛生紙丟馬桶即日上路
- 涉洩密案偵結 馬英九確定起訴
- 《逝世70週年》湯德章追思會 其子湯聰模首度參加
- 清明節連假 台鐵加開花、東紅眼及實名制專列
- 新店無人屋突竄黑煙 鄰居嚇得四處奔逃
- 十幾年前曾借他二萬元...打聽登山客 魚丸伯找到小叮噹
- 颱風影響產季延後 將軍溫室蘆筍搶先上市
- 全國學生音樂賽 武陵特優九連霸
- 幼園老師副業當女優 下班形象大變成慾女
- 美國航母來勢洶洶 北韓正研發「航母殺手」導彈
- 國發基金踩雷 生技是重災區
- 中職》補強牛棚左投 中信兄弟簽洪宸宇
- 周慧敏送愛到貧民窟 凍齡美貌再度吸睛
- 照片修圖又合成！中國女來台賣淫差很大
- 川普薪水捐給誰？ 白宮：麻煩記者幫忙決定
- 統促黨零黨費 立委促查有無中資
- 三線一警官酒駕 被抓悄悄說「自己人」
- 成軍11年 桃園興南國中首奪全國賽特優
- 白色情人節怎麼過？ 調查：驚喜或一頓大餐
- 中信金未來將只配現金
- （影音）被中國封殺 徐若瑄自認倒楣
- 日將派出雲號 巡南海3個月
- 安倍與沙國國王會談 支援擺脫石油依賴
- 一例一休減少3成加班 卻未必增人手
- 柯嘆︰一例一休 執法為難
- 反制共諜 立委推反滲透法
- Sony推新機 今年要搶Android高階手機第一名
- 強國人集體崩潰！跪求《歌手》淘汰蕭敬騰
- 產業專區去年流標 月底重新來
- 醫病》穿高跟鞋足底筋膜炎 醫師教預防方法
- 室內配線乙級證照 開南22生到手
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：小三通將停航? 福建省台辦主任王玲：沒聽說
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分