小三通將停航? 福建省台辦主任王玲：沒聽說

2017-03-14 21:52

〔記者吳正庭／金門報導〕金門與福建小三通將停航？ 福建省台辦主任王玲今天表示，沒聽說這個事，至於是否會「停五通、走石井」？ 王玲重申: 「沒聽說過這事兒」。

「小三通將停航」的傳言，今年以來甚囂塵上，不僅旅遊等相關業者，金門坊間也言之鑿鑿，金門縣政府官員雖有耳聞，始終以無正式管道求證，表示「未接獲對岸通知」。

福建省對台辦公室主任王玲由溫州市台辦等人陪同，日前循黃岐到馬祖，轉台灣本島後今天抵達金門，一行人前往金門縣政府，與縣長陳福海就通水、通電及加強旅遊等議題交換意見。

王玲被媒體問及「小三通是否將停航」時表示，沒有聽說過這個事；另外，是否可能在九月將於廈門舉辦金磚五國會議時，暫停金門往廈門五通港、維持泉州石井港航線，不僅王重申沒聽過，陳福海也幫忙答腔：「沒聽說」、「應該是北京定的調」。

王玲表示，希望一步一腳印，扎實的造福民眾，帶動金門更多旅遊發展，把人氣搞得旺旺的，進一步把金門打造為兩岸先行示範區。

王玲等一行人與陳福海率領的縣府團隊，於縣長室就通水等議題舉行閉門會議，希望最少在年底實現「試通水」；縣府主管私下表示，也期盼中國做的能比說得多。