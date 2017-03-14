馬遭起訴 江宜樺聲明批檢方：預設立場、入人於罪
〔記者鍾麗華、施曉光／台北報導〕對於台北市地檢署檢察官起訴前總統馬英九涉嫌洩密案，江宜樺目前人並不在國內， 他透過長風基金會發出聲明表示，檢察官未能認真看待其出庭證詞，反而採取預設立場、入人於罪的方式起訴，令人非常痛心遺憾。他期待本案進入司法審理後，法官能秉持司法專業精神，還給馬前總統一個公道。
江宜樺表示，台北市地檢署檢察官以馬前總統與前立法院長王金平理念不合，意圖撤銷王金平黨籍，而使其喪失立法院長職位為預設前提，推論整份起訴書內容，漠視客觀證據及證人證詞，有違法律專業精神。
江宜樺指出，他在出庭做證時已明確說明相關事實，馬前總統與前檢察總長黃世銘在向他說明該司法關說案時，都清楚表示該案已完成偵查，認定相關人士涉嫌行政不法，但非刑事不法，因此並非刑事偵查中的案件，可以依職權向長官報告。但此一關鍵證詞，在起訴書中完全沒有提及或受到尊重。
江宜樺說，起訴書中指稱，馬前總統當晚召集他及前總統府副秘書長羅智強討論，係為進行後續政局安排。事實上，當晚討論重點在於關說案涉及王金平、民進黨總召柯建銘與前法務部長曾勇夫等人，對政局衝擊極大，而立法院開議在即，必須評估其可能影響。當晚並未討論王金平去留問題，僅提及先進國家國會議長若涉及司法關說，大部分情形是議長自行請辭。
江宜樺表示，馬前總統處理國家重大政策或事件時，通常會徵詢行院長及重要幕僚的意見。同樣地，對於一個已完成偵查，認定性質為行政不法且可能涉及國家政局動盪的事件，馬前總統找來行政院長及總統府主要幕僚一起討論，也屬同樣徵詢模式，與洩漏刑案機密無涉。馬前總統秉公辦事，而檢察官卻從政治鬥爭的角度解讀，將馬總統對行政院長及幕僚的徵詢，曲解成出於政治動機的鬥爭行為，而以洩密罪起訴之，令人遺憾。
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