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南投縣擬拒一例一休 府：全國性法律、一體適用

2017-03-14  19:39

〔記者鍾麗華／台北報導〕南投縣府研議不遵守「一例一休」，總統府發言人黃重諺今天表示，「這是全國性的法律，一體適用，這沒什麼問題」 ，至於各個不同業別適用狀況，各部會會審慎因應。

聯合報今日報導，對於「一例一休」爭議，台北市長柯文哲昨天說，「夾在中間很為難」，南投縣長林明溱更指示南投縣政府法制人員研議，「南投縣能否不施行」，有選民壓力的縣市長難為。

對此，黃重諺說，有關「一例一休」的勞基法修法目的，就是要改善勞動條件，在修法完成、陸續實施之後，包括勞工全面週休二日的實施、年輕與初就業勞工特休的增加、全國國定假日回歸一致等政策目標，已透過修法來落實。

黃重諺指出，新政策實施過程中，政府部門也持續關注適用情形，並聽取各方意見，行政部門也都在強化宣導、溝通。而政府也會就實施情形、不同業別狀況，廣泛了解，各部會做審慎因應。

至於總統蔡英文是否知道南投縣要研擬不施行「一例一休」？黃重諺說，「總統的幕僚知道」。

行政院長林全今天則表示，目前沒看到南投縣政府不施行「一例一休」具體說法，但政府不應帶頭違法，如果有具體做法，會處理相關法律責任。

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  • 總統府發言人黃重諺。（資料照，記者黃耀徵攝）

    總統府發言人黃重諺。（資料照，記者黃耀徵攝）

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