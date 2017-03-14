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一例一休爭議 陳菊要勞動部南下溝通

2017-03-14  19:49

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市長陳菊今天表示，一例一休造成勞資雙方不少爭議，地方政府也多不瞭解，勞動部有責任南下溝通。

陳菊今天（14日）下午出席「左營基地污水下水道建設推動合作備忘錄」簽約儀式，被媒體問及一例一休是否影響市政，陳菊指出，新法在勞動條件上照顧弱勢勞工是好事，是進步法令，但勞資在執行上理解不夠，中間需要溝通協調，勞工局也有很多不解處，勞動部有責任說明「不理解部分」，減少執行障礙。

陳菊說，一例一休現在是宣導期，半年後才執行，屆時勞資雙方都需遵守，現階段需要調適，有困難部分還要勞工部多溝通與協調。

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  • 陳菊認為，勞動部有責任減少一例一休執行障礙。（記者黃旭磊攝）

    陳菊認為，勞動部有責任減少一例一休執行障礙。（記者黃旭磊攝）

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