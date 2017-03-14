馬英九被起訴 柯建銘：最好的白色情人節禮物
〔記者彭琬馨／台北報導〕台北地檢署偵辦前總統馬英九被控教唆洩密案今天偵結，全案依違反「通保法」與「個資法」起訴馬英九。被馬英九指涉關說的民進黨團總召柯建銘表示，馬英九在自己62歲生日當天召開記者會指控關說案，北檢的起訴算是回送馬英九「白色情人節禮物」。
這起源於2013年的關說風波，主因特偵組偵辦其他案件時在監聽內容中，意外發現時任立法院長王金平、民進黨團總召柯建銘涉嫌司法關說，時任檢察總長的黃世銘向時任總統的馬英九匯報此事，馬英九因此開始介入案情，並透露相關內容給當時擔任行政院長的江宜樺與總統府前副秘書長羅智強，事件最終演變成馬王政爭。
被指關說的柯建銘怒告馬、黃兩人，黃世銘日前已因「通保法」與洩密罪遭判刑1年3個月，馬英九則因總統身分具有刑事豁免權，在去年卸任後北檢才將暫時簽結的案件重啟調查。
柯建銘上午對此召開記者會表示，前總統馬英九明知總統行使權力應符合憲法三權分立、相互制衡的原則，卻企圖與檢察總長黃世銘串通、違法監聽介入個案，進行司法鬥爭。柯建銘說，當初政爭時自己就一再呼籲要捍衛國家體制、終結特務治國，馬英九是假藉關說之名、行政治鬥爭之實，雖然北檢起訴來的很晚，但「總算還是一個正義」。柯建銘強調，馬前總統應了解大事大非，盡快伏首認罪，才能讓台灣揮別舊時代、迎接新時代來臨。
此外，柯建銘也回憶，馬英九9月8日召開記者會，痛批自己與立法院前院長王金平「這不是關說，什麼才是關說」的當天，正是自己的62歲生日，在新竹看到記者會後，趕緊趕回黨中央與當時黨主席蘇貞昌了解案情。柯建銘說，今天北檢決定起訴馬英九，算是「回送馬英九情人節禮物」，柯建銘平靜的表示，馬英九已經承認自己有介入司法，呼籲馬英九應大事大勇、盡快俯首認罪，讓台灣走出特務治國、揮別舊時代。
柯建銘委任律師、萬國法律事務所助理合夥律師陳一銘，除讚揚檢察官個人勇氣外，也強調起訴確立政治人物不該涉入個案偵辦作為，呼籲北檢應對案件內容持續調查。
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