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1例1休加班費起爭議 外勞想換頭路了

新竹縣長邱鏡淳（中）指示相關局處，把1例1休的產業界反應彙整後提供中央參考。（記者黃美珠攝）

2017-03-14  20:16

［記者黃美珠／竹縣報導］1例1休上路後，沒想到新竹縣有工廠外勞，因不滿加班費減少，表明「幹」不下去，請縣府幫忙轉介到願意多付加班費的工廠去。但因雇主不同意，縣府也不願意造成產業界變相的惡性競爭等問題，縣長邱鏡淳指示，趁著週五要登場的桃竹竹苗區域治理平台會議，相關局處彙整資料後於這會議中提出，建請中央重視。

勞工處長唐維德指出，1例1休上半年以宣導、輔導為主，第3季才會啟動嚴格的勞動檢查。他說，日本舉辦奧運，積極到東南亞招工，加上國內實施1例1休、外勞醞釀出走，基礎工人很快就會不足，影響產業發展，中央應該正視並因應。

勞工處表示，1例1休以後，新竹縣很多外勞在檯面下埋怨加班的機會變少了，讓他們收入大不如前，跟申請來台打工的「企圖心」和「評估」差很大。當中已經有2例、都是在製造業的工廠服務的外勞，已經要求該處轉介到願意提供多加班機會的工廠去工作。

但是這2起案例的雇主都不同意，為了維持整個產業勞、雇之間的關係穩定，縣府也不會把這些外勞轉介到願意多給加班機會的工廠去，一方面很有可能後者的行為違法，另一方面也有可能造成業者之間的惡性競爭。

此外，有些微型的產業，特別是服務業，他們考慮到最佳的經濟規模，有些乾脆1週多放1天假來因應1例1休的問題。

縣長邱鏡淳說，前述製造業的外勞問題，在竹科的科技業者也有相同的困擾，這會讓台灣面臨產業缺工的狀況。

由於桃竹竹苗區域治理平台會議將在本週五於新竹縣登場，所以邱鏡淳指示縣府綜合發展處、勞工處、工策會等單位，彙整各行各業、勞、資雙方的心聲，在這個平台會議中提出討論，並建請中央重視。

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