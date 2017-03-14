故宮追討消合社盈餘消極？北市府推拖拉
〔記者楊媛婷／台北報導〕國立故宮博物院於民國90年至97年成立的員工消費合作社，社員則來自故宮員工，該社將高達1.7億元盈餘分給全體社員，立院之前曾完成決議，要故宮追討盈餘繳回國庫，院長林正儀上任後處理該案，委託兩間法律事務所提供專業意見，並在今年一月邀請消合社主管機關台北市政府社會局針對此案開會，但據了解，台北市政府處理態度消極，甚至連會都沒去開，才導致現今追討盈餘僵局，但今天台北市政府卻推託是消合社清算人辭職，才導致無法可罰。
故宮分別委託兩家法律事務所就盈餘相關法律疑義提供意見，兩家法律事務所做出的結論是故宮消合社主管機關為北市府，故宮對消合社沒有監督管理的權限，也不是該社的主管機關，不僅沒有公法上的追訴權責，也沒有私法上的請求權。
由於當初分配盈餘的法律主體為消合社，依照《合作社法》第2-1條：「合作社之主管機關：在中央為內政部；在直轄市為直轄市政府。」另再依據《合作社業務提供非社員使用辦法》第8條：「合作社解散後，由非社員使用業務收益所提列之公積金及公益金，優先捐贈『合作事業發展基金』」規定，目前除北市府外，「合作事業發展基金」之主管機關內政部，也可以替故宮代位向法院提起訴訟，追繳盈餘分配。
有法律實務專家表示，由於當初分配盈餘的決定是透過社員大會決定，消合社再依決定分配盈餘，但現今消合社已解散清算，若要追繳回盈餘，首先得撤銷該份社員大會決定，盈餘才能成為法律上所定義「不當得利」，但正因消合社已經解散清散，目前只能由消合社主管機關、亦即北市府、內政部，或是清算人等成為訴訟主體，代位提出訴訟，盈餘才可望繳回國庫，但目前故宮清算人已離職，要委由清算人發動有實際的困難。
對於消合社盈餘一事，故宮表示絕對責無旁貸，2月18日時已經再度與北市府會談，並在徵詢主管機關內政部意見後，又於3月2日函請內政部邀集台北市政府社會局等單位召開會議討論。
故宮強調，基於政府機關一體原則，故宮將積極處理並配合提供資料，與相關單位一同釐清討論本案之適法處置，依法行政。
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標題：故宮追討消合社盈餘消極？北市府推拖拉
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