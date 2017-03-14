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一例一休惹民怨 林全：不要只看缺點

2017-03-14  19:21

〔記者彭琬馨／台北報導〕行政院長林全下午接受質詢時表示，一例一休上路後產生的問題，不見得完全是一例一休修法造成的，而是以前長久累積下來的問題。林全強調，法案通過後社會都把焦點放在法案的缺點而非優點，但勞基法修法其實有具體成效，法案的優缺點社會應公平看待。

「勞基法」修法後不只在企業界引起反彈，就連地方政府也開始表態，南投縣長林明溱日前公開反對一例一休施行，台北市長柯文哲也多次在媒體上抱怨，台北市曾多次就新法上路問題去函勞動部，卻得不到勞動部正面回覆。

民進黨立委黃偉哲下午就此議題質詢行政院長林全，林全在多次答覆中不斷強調，目前還在蒐集各界意見，接下來會進行評估，才能判斷是否是新法造成執法上的窒礙難行，要透過行政函釋處理、抑或是調整法條內容。

林全多次強調，目前當然是按照新法內容執行，但社會不要過度放大法案缺點、忽視法案帶來的優點。林全表示，勞基法當初的立法意旨是希望增加勞工休息時、降低工時，「這部分相信是有達成的」，而當前因新法上路產生的問題，事實上也不完全是因為一例一休修法所造成。林全說，政府當然應該讓修法面面俱到、儘可能圓滿法案內容，目前就是在蒐集各類問題，最後再評估是否能長期執行。

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  • 行政院長林全下午接受質詢時表示，一例一休上路後產生的問題，不見得完全是一例一休修法造成的，而是以前長久累積下來的問題。（記者廖振輝攝）

    行政院長林全下午接受質詢時表示，一例一休上路後產生的問題，不見得完全是一例一休修法造成的，而是以前長久累積下來的問題。（記者廖振輝攝）

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