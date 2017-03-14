黃世銘曾辯「總統協調五院」 學者：跟總長無關

2017-03-14 18:30

〔記者黃欣柏／台北報導〕前總統馬英九被控教唆前檢察總長黃世銘洩密，今遭台北地檢署依洩密罪及違反《通訊保障及監察法》起訴。台灣大學法律系教授陳志龍稍早表示，本案爭議點主要在於總統職權部分，過去黃世銘曾辯稱總統依憲法有權協調五院糾紛，但那部分與洩露偵查中秘密毫無關係，馬遭起訴只是「基本而已」。

陳志龍指出，依據我國憲法，總統確實有協調五院的權力，但五院即使有問題，也不應該由檢察總長出面，所謂協調五院與本案間根本毫無關聯。若回歸到教唆洩密罪的構成要件，黃世銘確實在馬的教唆下洩露偵查中秘密，檢方起訴不僅理所當然，也是最基本的，但可預料到未來法庭上仍會有許多攻防。

另過去曾有法界人士認為，黃世銘既然已經先向馬英九洩密，「已公開的機密不算機密」，後續即無教唆洩密問題；對此陳志龍表示，黃私下向馬洩密並不算「公開」，而馬得知機密後竟還與黃「共商」並要求其「幫忙傳播」，自然已構成教唆洩密。