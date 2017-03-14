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一例一休爭議 雲林縣：如窒礙難行會反映

2017-03-14  18:14

〔記者詹士弘／雲林報導〕勞基法一例一休爭議不斷，南投縣府為搶救觀光業，拋出不願遵守的風向球；綠營執政的雲林縣政府表示會持續支持中央，將依政策分期進行「宣導」、「輔導」及「檢查」，協助並督促事業單位落實勞基法，如確實窒礙難行部分，會反映給勞動部。

雲縣府表示，「一例一休」影響層面廣大深遠，為避免事業單位因法令認知不足而觸法，縣府會加強宣導政策，並督促事業單位落實勞基法，也將擇期與勞資雙方召開面對面的傾聽會，深入了解勞資雙方意見。

雲縣府指出，勞工處已陸續召開分區小型說明會，詳細解說修正後的法令，並在上班時間開放一對一諮詢，全面輔導業者，以免其誤觸法令而遭罰；未來也將製作一例一休「重點檢視項目手冊」及「表格文件範本」，讓各事業單位在行政作業上有所依循。

「一例一休」政策在實務執行上如確實有窒礙難行部分，雲縣府在相關研討交流及說明會後，會彙整勞資雙方意見，反映給中央勞動部。

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  • 「一例一休」政策，雲林縣政府會配合。（記者詹士弘攝）

    「一例一休」政策，雲林縣政府會配合。（記者詹士弘攝）

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