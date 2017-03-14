馬英九若判刑定讞 總統禮遇不會取消

2017-03-14 17:44

〔記者鍾麗華／台北報導〕台北地檢署偵辦前總統馬英九涉教唆洩密案，今天將馬英九依違反通訊保障及監察法等罪起訴，不過，熟悉法規人士解釋，依照「卸任總統副總統禮遇條例」的規定，即便馬英九因洩密案判刑定讞，禮遇都不受影響。

根據「卸任總統副總統禮遇條例」第4條規定，卸任總統、副總統禮遇，有下列情形之一者，停止之：一、再任有給公職。二、犯內亂、外患罪，經一審判決有罪。三、喪失中華民國國籍。四、移居國外定居。另外，卸任總統、副總統犯貪污罪經一審判決有罪者，供應安全護衛2人或3人，不適用第2條第1項、前條第1項禮遇規定；若經判決有罪確定，停止供應安全護衛。

官員解釋，根據該法，只有再任有給公職、犯內亂與外患罪經一審判決有罪、喪失中華民國國籍、移居國外定居以及犯貪污罪經一審判決有罪者，僅這5種態樣，卸任總統、副總統才會停止禮遇，但洩密罪並不在範圍內。

至於卸任總統享有的禮遇，按月有25萬元禮遇金，並隨同公教人員待遇調整之。提供處理事務人員、司機、辦公室及各項事務等之費用，每年800萬元，但第2年遞減為700萬元，第3年遞減為600萬元，第4年遞減為500萬元，第5年後不再遞減，並供應安全護衛8人至12人，必要時得加派之。馬英九現在依法享有每月25萬元禮遇金及8百萬元的事務費。