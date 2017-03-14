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雙子星大樓挨批對身障人士不友善 柯：該改就改

2017-03-14  17:33

〔記者沈佩瑤／台北報導〕本報今獨家報導，艋舺大道旁的「萬華車站雙子星大樓」挨批對身障人士不友善，甚至連勞動局基層身障員工也說，多次要求檢討卻沒下文，批評府內高層只會花大錢急就章蓋新樓做門面。對此，市長柯文哲今強調，無障礙空間是一個價值，做得不好的部分，該改就改。

台北市勞動局勞動力重建運用處、勞檢處和就業服務處，去年底搬進艋舺大道旁的「萬華車站雙子星大樓」，但許多前來求職、求才的身障人士抱怨，大樓方圓兩百公尺內沒身障停車位，廣一、廣二停車場卻還要等兩年；大樓內身障設施也非常難用，小便斗沒有扶手，身障廁所門重達數十公斤，坐輪椅推不動，整棟樓只有一個陡坡入口。勞動局基層身障員工表示，多次要求檢討卻沒下文，批評府內高層只會花大錢急就章蓋新樓做門面。

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  • 艋舺大道旁的「萬華車站雙子星大樓」挨批對身障人士不友善，柯文哲今強調，無障礙空間是一個價值，做得不好的部分，該改就改。（記者張嘉明攝）

    艋舺大道旁的「萬華車站雙子星大樓」挨批對身障人士不友善，柯文哲今強調，無障礙空間是一個價值，做得不好的部分，該改就改。（記者張嘉明攝）

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