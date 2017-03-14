市圖設置「台中學專區」 作家促寫「台中世紀」

台中市有28座圖書館將設置「台中學」專區，典藏臺中歷史、文化與生活主題相關書籍。（記者何宗翰攝）

2017-03-14 17:21

〔記者何宗翰／大肚報導〕台中市有28座圖書館將設置「台中學」專區，典藏臺中歷史、文化與生活主題相關書籍，今天在大肚分館舉行專區聯合啟動揭牌儀式，應邀出席的作家劉克襄表示，德國小說《我的世紀》中，以100篇故事為架構書寫20世紀，希望文化局能持續出版台中學書籍，寫出「台中世紀」。

市長林佳龍表示，台中學專區從「台中學書籍」脈絡延伸，聚焦台中政經社會及教育文化，包括描述大肚平埔族傳奇、描寫台灣合唱之父呂泉生生平及收錄作品集、敘述台中糕餅文化的相關書籍等；未來也希望將大肚王國的故事發展為定目劇，在望高寮平台等適當場地上演。

啟動儀式包括林佳龍、文化局長王志誠、市立圖書館館長張曉玲、大肚區長陳嘉榮、市議員張雅旻、劉克襄等人參加，現場有瓊瑢舞蹈團表演呂泉生的歌曲「阮若打開心內的門窗」、「杯底不可飼金魚」，還有以書籍排成了台中學的字形背板。

劉克襄說，「台中學」讓他想到了台中的世紀，是一種長時間文化的累積，逐步串聯而成，相信也期待未來會有更多台中學書籍，慢慢向前進行，也能發揮影響力，推廣至台灣各縣市，甚至其他國家。