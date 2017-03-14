韓國瑜：馬英九執政能力差 但人權不應被剝奪

2017-03-14 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九因洩密案遭起訴，國民黨黨主席參選人韓國瑜認為，雖然馬英九的執政能力很差，但不代表人權可以被剝奪。

綜合媒體報導，韓國瑜表示，他過去批判馬英九，批評的是他的執政能力，他認為馬英九執政能力「奇差無比」、「把政權都給丟了」，但韓國瑜強調，「這不代表馬英九的人權可以被剝奪」，並且建議法務部以及執政黨，應該顧及人民觀感，向各界說明、解釋清楚。