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韓國瑜：馬英九執政能力差 但人權不應被剝奪

2017-03-14  17:20

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九因洩密案遭起訴，國民黨黨主席參選人韓國瑜認為，雖然馬英九的執政能力很差，但不代表人權可以被剝奪。

綜合媒體報導，韓國瑜表示，他過去批判馬英九，批評的是他的執政能力，他認為馬英九執政能力「奇差無比」、「把政權都給丟了」，但韓國瑜強調，「這不代表馬英九的人權可以被剝奪」，並且建議法務部以及執政黨，應該顧及人民觀感，向各界說明、解釋清楚。

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  • 馬英九遭起訴，韓國瑜認為過去批判馬英九，批的是馬英九的「能力」，但這不代表馬英九的人權可以被剝奪。（資料照，記者簡榮豐攝）

    馬英九遭起訴，韓國瑜認為過去批判馬英九，批的是馬英九的「能力」，但這不代表馬英九的人權可以被剝奪。（資料照，記者簡榮豐攝）

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