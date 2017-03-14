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郝龍斌批柯P是媽寶 網友酸：你好，我爸是...

2017-03-14  17:18

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席參選人郝龍斌近來媒體民調高居第一，聲勢一片看好，今日他還調侃台北市長柯文哲，認為柯P是俗稱的「媽寶」。但這樣的言論反被網友笑是「五十步笑百步」，因為郝的父親前行政院長郝柏村，也時常替兒子站台助選。

郝龍斌今日前往信義區三張區民活動中心向國民黨員拉票，過程中批評柯P講起事來口沫橫飛，做起事來卻一事無成，酸他是「媽寶」，更說柯市長事情做不出來，就叫媽媽做，「那選他媽媽當市長算了」。

對於郝龍斌的言論，網友紛紛留言說，「郝伯村表示：」、「你好，我爸是」、「爸寶」、「媽媽沒有，爸爸倒是幫忙拉票」、「靠爸的笑人家靠媽」、「是一個自打嘴巴的朋友呢」。

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  • 前台北市長、現為國主黨主席參選人的郝龍斌，今前往信義區三張區民活動中心向國民黨員拉票。（記者陳紜甄攝）

    前台北市長、現為國主黨主席參選人的郝龍斌，今前往信義區三張區民活動中心向國民黨員拉票。（記者陳紜甄攝）

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相關關鍵字： 國民黨 國民黨主席選舉 媽寶 柯文哲 郝龍斌
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