國民黨退租12黨部籌資遣費 黨產會允解凍925萬

2017-03-14 18:10

〔記者楊淳卉／台北報導〕國民黨為籌措黨工資遣費與退休金，打算「退租」向黨營事業裕台、欣光華公司承租的12處辦公廳舍，拿回「預付五年租金」共925萬元。由於裕台、欣光華的母公司中投與欣裕台資產目前仍遭凍結，國民黨近日即向行政院黨產會申請許可盼退回租金。黨產會今上午也召開委員會討論此事，決議許可解凍，將這筆925萬元租金退回國民黨永豐銀帳戶。

黨產會發言人施錦芳稍早受訪表示，國民黨申請解凍資產來照顧黨工，符合黨產會意旨，因此「黨產會原則上同意」；但黨產會同時也要求裕台與欣光華，應將925萬元租金退至國民黨永豐金帳戶中，確保國民黨會將這筆錢作為退休金使用，不會被隨意挪用。

施錦芳解釋，國民黨永豐銀帳戶原就是做薪資與退休金發放使用，只要將錢退到該帳戶，大家都不會有爭議。此外，因該帳戶目前也被凍結，國民黨若要發放黨工退休金與資遣費，還得再行文黨產會，申請解凍放在永豐銀的這筆租金。

施錦芳也說，國民黨退租12處辦公廳，有設5處坐落台南，其他則設於嘉義、屏東、宜蘭、桃園、高雄，退租後，國民黨還將於台南新增一處辦公廳。

國民黨去年7月向黨營事業中投與欣光華簽訂國民黨中央黨部辦公室5年租約，並先預付五年租金約2億3200多萬元；國民黨60多處地方黨部，也同時向中投及其關係企業簽訂5年租約，也預付了8600多萬元。國民黨以「預付5年租金」 租用辦公廳，合計有3億1800萬餘元。

黨產會去年11月祭出中投與欣裕台資產收歸國有的處分，主委顧立雄當時就表示，黨產會原則上尊重這些租約，但也認為國民黨預付5年租金，有規避、脫產之嫌。