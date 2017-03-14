提醒小英 謝金河：小心休掉台灣競爭力的不肖官員

2017-03-14 17:31

〔即時新聞／綜合報導〕財信傳媒董事長謝金河日前表示「一例一休」讓郵局服務品質下降，被基層郵務人員批評貪小便宜，他今（14）日表示，他的重點在談一例一休出現制度上的問題，最後更提醒總統蔡英文「小心休掉台灣競爭力的不肖官員！」

謝金河在臉書發文表示，「我在FB的發文對郵政公司沒有半點責難的話，我是在說我們是一例一休制度的受害者。」他說，他已和郵局打交道30幾年，之前送雜誌到郵局寄送，看到承辦人認真敬業，心裡只有敬佩。「這是卅幾年來，我一直對郵局及郵差保持好印象。」

謝金河表示，他在臉書上對郵政公司沒有半句責難，但卻被指責「貪小便宜」，「我的公司按照郵資費率付費，該付多少錢，我們一毛也沒有少給，也沒有透過民意代表關説，付少一點錢，我不知我怎麼『貪小便宜』？」

謝金河還說，他們也是郵政公司的客戶，「照理說，郵政公司應以客為尊，有困難可向顧客説明難處，怎麼反過來駡客戶貪小便宜？」

他表示，他的重點在談一例一休出現制度上的問題，完全沒提到郵政公司的經營，「現在郵政公會説現在才是正常，我終於明白過去卅幾年郵政公司提供給我們的服務是不正常的。」