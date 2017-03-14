籲政府別再寫作文！ 人權團體：加速過難民法

2017-03-14 17:00

〔記者呂伊萱／台北報導〕立法院去年7月初審通過「難民法草案」，受政治宗教壓迫或天災人禍者，經過審查會許可後得來台居留。然「難民法草案」至今沒有進一步進展，10餘名人權團體代表今一齊呼籲政府落實重視人權政策，催促蔡政府「不要再寫作文」，應儘速通過難民法。國民黨立委黃昭順與民進黨立委陳曼麗均出席支持。

台灣關懷中國人權聯盟、台灣人權促進會與兩公約施行監督聯盟與等10餘個人權團體，今召開「台灣應成為人權救難方舟」聯合記者會，催促政府儘速通過難民法。

總統蔡英文去年出席活動時曾表示，自由和人權是台灣人最珍惜的價值，面對難民議題，台灣也不該自外於其他國家，表現出重視人權的態度。立法院內政委員會去年6月通過針對中國與港澳居民的「兩岸人民關係條例第17條修正案」，並於7月通過針對外國人與無國籍者的「難民法草案」，2案已過初審，再經由2、3讀後便可通過立法。

台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏說，中國周圍已經沒有安全的邊界國，綁架事件頻傳，緬甸壓迫羅興亞族的情形也嚴重，台灣則相對安全，若順利立法便能協助緬甸與西藏等地的難民。楊憲宏也說許多美國與歐洲官員關切台灣「難民法」立法進度，「這是台灣成為亞洲人權燈塔的關鍵」。

台灣人權促進會秘書長邱伊翎則批評，台灣自稱人權立國，便不該不經審查便遣返尋求庇護的人，此種作為違反最基本的「不遣返原則」，而即使「難民法」還沒立法，也該有配套措施。兩公約施行監督聯盟執委徐偉群則說，今年的兩公約審查結論意見再次指出台灣還未通過「難民法」，也沒有落實「不遣返原則」，呼籲蔡總統「不要再寫作文」，應儘速通過「難民法」。

朝野立委均到場支持。黃昭順表示，「難民法草案」在內政委員會審查過程中，朝野立委都沒有異議，她認為不需經過協商即可送院會處理，只要願意、一定可以通過，「希望民進黨加油」。

陳曼麗則說，民進黨立委蕭美琴、尤美女與蔡易餘共提出3個版本的「難民法」，相當努力落實人權保障，但民進黨團秉持「不擋法案」原則，導致現在有許多案子「排隊中」。陳曼麗說，此案最快也要到四月才能排審，若其他黨團沒有阻擋提案，「難民法」在這屆立法院一定會有好結果。