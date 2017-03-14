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再談一例一休 柯：我支持小英總統改革

2017-03-14  16:50

〔記者沈佩瑤／台北報導〕一例一休狀況多，夾在中央跟民眾間的地方政府難為，南投縣率先拋出擬不會跟進的意見。台北市長柯文哲今天被問及台北市會不會也加入南投縣府行動時強調，自己還是支持小英總統的政策，只是在過程中，能不能更平順一點。柯文哲一度口出「企業界抱怨很多」，不過當媒體追問企業界的抱怨內容是什麼，柯文哲立刻說「還好啦、還好啦！」並快步離去。

柯文哲說，國家的法令，大家還是要遵守，只是說執行上有困難還是要處理，「坦白講，我是希望處理快一點」，柯說，中央統一解釋後，還是會執行，但「不要讓我們無所適從」，並重申，「我還是支持小英總統的改革，只是在過程中，能不能更平順一點，困擾更少一點。」

對於行政院長林全日前指「不認為台北市政府講法是客觀的」，柯則說「沒辦法，我跟你講，企業界的抱怨更多」，不過當媒體進一步追問時，企業界都抱怨什麼時？柯先是回以「你哪一台的？」接著不願正面回應、快步離去。

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  • 台北市長柯文哲14日出席東區門戶計畫-企業菁英座談會，和南港軟體園區廠商代表交換意見。（記者張嘉明攝）

    台北市長柯文哲14日出席東區門戶計畫-企業菁英座談會，和南港軟體園區廠商代表交換意見。（記者張嘉明攝）

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