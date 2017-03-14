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出席台大哈佛首屆論壇 馬英九暢聊從政經驗

前總統馬英九（前中）14日下午出席台大哈佛論壇時公開表示，表示會到法院奮鬥到底，強調對自己清白有信心。（記者羅沛德攝）

2017-03-14  16:48

〔記者吳柏軒／台北報導〕前總統馬英九今天被依洩密罪起訴，但下午仍出席台灣大學主辦的首屆台大哈佛論壇活動，用英文暢聊就學、從政經驗等，對著台下遠渡重洋的美國青年閒聊冷笑話，面對政治之路，也強調從學生到總統，都盡了自己最大的力量。

台灣大學學生唐龍表示，哈佛大學HCAP（Harvard College In AsiaProgram）組織每年都會跟亞洲8所頂尖大學合作交流，包含東京大學、香港大學等，1月份會邀請各國學生到哈佛參訪，3月份哈佛學生在出訪到各國城市交流；唐龍說，去年積極爭取讓台大加入行列，今年便成立「台大哈佛學生交流會」，並在今天主辦首屆台大哈佛論壇。

前總統馬英九同時是台大與哈佛的學生，今天受邀出席論壇並演講，馬英九用英文暢聊當年在哈佛受教育的經驗，再講到從政之路，曾在總統任內簽訂《台日漁業協定》，讓雙方漁業糾紛下降，漁獲上升，「但魚不開心！」也提及在哈佛求學時大女兒出生，取名傷腦筋，一度要用出生地取名馬劍橋（Cambridge Ma），後來作罷，種種冷笑話好帶動現場氣氛。

馬英九也提及過去擔任法務部長時，曾暫緩死刑的心得，被當事人質疑為何要保護壞人，只能回應「我不確定他是壞人」，也談到自己在當「馬同學」到「馬總統」，任何職位都試著盡到自己最大力量，也感謝哈佛曾提供許多思考機會，希望2校青年共同結交朋友，締結良好友誼。

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