南投擬拒一例一休 宜代理縣長：不可能不施行

2017-03-14 16:29

［記者簡惠茹／宜蘭報導］南投縣長林明溱擬拒一例一休，宜蘭代理縣長吳澤成今天接受媒體訪問時表示，宜蘭縣不可能不施行，會儘量溝通、輔導。

「幫忙溝通、輔導，找出困難點，必要時與中央溝通。」吳澤成表示，關於一例一休，中央正在制定施行細則，除非修法，否則地方政府若要不施行是不可能的。

吳澤成說，一例一休的問題在於彈性不夠，沒辦法適應各環節、各行業，中央也正在研議施行細則來補強，中央也曾表示，施行細則從解釋上可以解決的就會儘量去做，不得已才修法，現階段地方政府可以做的，就是儘量宣導。

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