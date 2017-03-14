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馬遭起訴嘆「公理何在」 徐永明勸「快認罪才不會難堪」

2017-03-14  16:46

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九洩密案在今日遭起訴，他在受訪時表示對自己的清白有信心，期待法院做出公正判決。但時代力量立委徐永明批評，「假借公務為由打擊政敵，當人民笨蛋還狡辯，馬的世界級笑話」。

馬英九下午回應洩密案起訴一事，認為此事涉及立院高層立委，曝光的話是「世界級醜聞」，因此才會請前行政院長江怡樺和相關幕僚到家中商討，強調這麼做是危機處理，屬於公務處理過程，不涉及也不構成犯罪，大嘆「公理何在」？

徐永明在臉書上寫到，對於馬英九能臉不紅氣不喘，將關心司法案件的行為正當化，才會讓人覺得是「世界級笑話」，更諷近期能與馬英九這樁政治大戲媲美的，大概只有南韓前總統朴槿惠。

徐永明表示，從馬下午的發言可知，馬仍執著自己是為了處理立院高層的關說案件，才使用非常手段。但他強調，「關說是關說、洩密是洩密，就算真的有人涉及關說那也該交由司法處理，而非讓總統假借處理關說案件，打擊政敵。」

徐永明還提到，馬當初見獵心喜，召開記者會對王金平嚴厲批判的畫面，國人至今仍忘不了，酸他如今龜縮在「公務危機」這個辯詞之後，建議馬「就算再怎麼想以公務為由強辯，也迴避不掉洩密的事實，快認罪才不會讓自己難堪。」

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  • 洩密案遭起訴，馬英九斥「公理何在」。（記者羅沛德攝）

    洩密案遭起訴，馬英九斥「公理何在」。（記者羅沛德攝）

  • 徐永明臉書全文。（圖片擷取自「徐永明」臉書）

    徐永明臉書全文。（圖片擷取自「徐永明」臉書）

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