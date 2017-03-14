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馬英九被起訴 詹啟賢：起訴不代表判決

2017-03-14  16:20

〔記者吳柏軒／台北報導〕前總統馬英九因洩密案，今天遭台北地檢署起訴，對此，前國民黨副主席詹啟賢表示，消息來得突然，但認為起訴不代表判決，希望馬英九好好準備辯護，尋求事實真相。

詹啟賢今天出席台灣大學主辦的首屆台大哈佛論壇，並進行演講活動，會前受訪指出，對馬遭起訴的消息感到來得突然，但起訴並不代表判決，認為馬對法律過程也很了解，希望其好好準備在法律上為自己辯護，並尋求事實真相。

但媒體後續追問，近日國民黨黨主席選舉，還有滿多人支持馬英九，起訴一事是否造成影響等，詹啟賢僅快步進場，沒有多做回應。

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  • 前國民黨副主席詹啟賢聽聞馬英九遭起訴，認為消息突然，希望馬好好準備替自己辯護，尋求事實真相。（記者吳柏軒攝）

    前國民黨副主席詹啟賢聽聞馬英九遭起訴，認為消息突然，希望馬好好準備替自己辯護，尋求事實真相。（記者吳柏軒攝）

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