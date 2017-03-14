馬英九遭起訴 柯：很想忘掉這件事

2017-03-14 16:14

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北地檢署偵辦前總統馬英九涉洩密等案於今天偵結，最後依違反通訊保障及監察法等罪，將馬英九起訴。台北市長柯文哲今天受訪時被問及看法，柯坦言，很想忘掉這件事情，每天要做的事情太多了，何必要再去想令人煩惱的事情。

柯指自己查過，韓國總統從以前到現在，「好像只有李明博全身而退」，其他不是被判刑、就是兒子被判刑，最近的朴槿惠也被彈劾；柯文哲說，亞洲國家在民主進步，沒有歐美國家這麼先進，「所以心情放開一點都好。」

媒體進一步問柯，認為這是正義還是政治報復？柯文哲遲疑幾秒表示，「不會啦，現在...坦白講我只是很想把他忘掉」，他說每天要做的事情這麼多，就不要再想令人煩惱的事情。

媒體又問，馬英九感概關說的人沒事，為什麼處理關說的人反而被起訴？柯文哲則回以「這，我不是法官」，不過一旁的幕僚立刻出「指」制止柯文哲繼續往下說，柯也旋即戲稱「現在沒有戳戳妹，換成戳戳弟了」將話題帶過。

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