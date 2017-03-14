北檢起訴馬英九 國外媒體這樣看...

2017-03-14 16:21

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九今日被台北地檢署以涉嫌洩密等案起訴，立即引起各界關注，而國外媒體也紛紛報導此事，如美國廣播公司《ABC》、《彭博》等都做出報導，他們都注意到馬英九被起訴的原因或最高刑期等等。

據《ABC》報導，馬英九洩密案源自於馬王政爭，該媒體還敘述了馬的政治背景，指出66歲的馬英九曾接受美國法律教育，在2008年至2016年的總統任期中，讓台灣與中國的關係變得越來越密切，引發了不少反彈，尤其是台灣許多年輕人已感覺到中國的不懷好意，他們都認為中國有可能對台灣採取武力行動。

據《彭博》報導，馬英九被指控不當披露調查資訊和個人消息，最高可判3年徒刑，並轉述馬辦發言人的說法，表示馬英九對自己的無辜深有信心。