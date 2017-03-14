斬首蔣介石銅像 他用菜刀完成任務

2017-03-14 16:21

〔記者鍾麗華／台北報導〕新北市中和區知名眷村「飛駝新村」內，原有一座蔣介石的半身銅像矗立在忠孝街37巷內，但昨天被發現遭「斬首」，銅像頭部被丟棄於地板。

據了解，執行「斬首」行動者，事先已研究過銅像材質，評估菜刀就能「對付」蔣介石的半身像， 不必像過去拉下全身銅像時必須出動長竿、鋼纜線。

這名男子昨特地攜帶菜刀，在用力揮舞砍了銅像頸部五刀後，蔣介石銅像即身首異處。他在執行完「斬首」行動後高呼口號：「轉型正義未有結果，天天都是228」。