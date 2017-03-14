蘇清泉家遭彈襲真相 警方：毒蟲亂槍打鳥
鄭嫌用空氣槍亂槍打鳥卻射破蘇清泉服務處窗。（記者陳彥廷翻攝）
〔記者陳彥廷／屏東報導〕原來是打鳥！國民黨屏東縣黨部主委、前立委蘇清泉東港服務處週日下午遭彈襲窗破，一度在地方引發軒然大波，甚至一度懷疑是因為黨員代表選舉改制引起眾憤所致洩憤，不過經偵辦後案情明朗，竟只是毒蟲在港邊用空氣槍亂槍打「鳥」所致。
東港警方週日晚間8時許接獲許姓民眾報案，稱其位於東港鎮東隆街（前立委蘇清泉服務處）的住家窗戶玻璃遭不明物品貫穿致毀損，疑似彈孔，因為適逢農漁會選舉及國民黨將召開中常會，警方不敢大意，請上級鑑識科人員到場支援採證全力追查。
警方查驗後推判並非火藥基底的手槍所射擊，昨天就已宣稱為BB彈，但為維護地方治安，東港分局立刻成立專案小組並請檢察官指揮查緝，經調閱過濾案發地點周邊監視器33處34支鏡頭，並逐一訪查周邊住戶，警方鎖定數部嫌疑車輛，涉有重嫌的28歲鄭姓嫌男子見事態嚴重無法隱瞞，昨天深夜先透過地方人士聯繫，並攜帶1把黑色改造空氣長槍及氣瓶1支向東港警分局投案。
警方調查，設籍東港鎮的鄭嫌有竊盜、毒品、槍砲等前科，但偵詢過程中卻發現有異，鄭嫌明顯避重就輕，反覆詢問犯案過程這才發現供述內容與事實有出入，警方馬上針對該把空氣長槍實施動能初篩測試，發現該長槍擊發彈孔無法貫穿測試鋁片，動能明顯不符。
經抽絲剝繭突破鄭嫌心防，鄭嫌終坦承並帶同警方至東港鎮水源路一帶取出仿M16突擊步槍（空氣槍）的做案槍支1支及CO2鋼瓶1支，經動能初篩測試也確實貫穿鋁片，且發射動能強大，旋予扣案逮捕偵辦。
「是要射鳥玩耍！」鄭嫌供稱，3月12日下午4時許，與友人到前往服務處住家對岸東港鎮興漁街一帶廟宇，一時興起好玩，以該空氣長槍鋼珠射擊獵射停於漁船上的斑鳩10餘發，但卻未發現射擊力太強，竟誤擊後方報案人住家1樓窗戶玻璃。
警方強調，屏東縣警察局刑警大隊科偵隊及相關人員比對犯嫌手機資料，並對其住處實施搜索，發現並無任何有關與政治選舉相關事證，初步排除鄭嫌持槍射擊為預謀，另其未具明顯參與政治的傾向，排除政治因素。
警方訊後依槍砲彈藥刀械管制條例及毀損等罪嫌，移請屏東地方法院檢察署偵辦，至於犯案動機，專案小組仍後續擴大釐清中。
鄭嫌亂槍打鳥卻射破蘇清泉服務處窗。（記者陳彥廷翻攝）
鄭嫌用空氣槍亂槍打鳥卻射破蘇清泉服務處窗。（記者陳彥廷翻攝）
鄭嫌用空氣槍亂槍打鳥卻射破蘇清泉服務處窗。（記者陳彥廷翻攝）
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