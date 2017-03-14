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被起訴後出席活動 馬英九還在講冷笑話

2017-03-14  15:49

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九今日遭到北檢以涉嫌洩密案起訴，他下午仍依照行程出席台灣大學哈佛論壇，他在致詞表示《台日漁業協議》只有一方不會開心，那就是「魚」，說話這個冷笑話他自己也忍不住大笑出聲。

據《蘋果日報》報導，馬英九在台大集思會議中心國際會議廳演講時，提到自己在總統任內推動了東海和平，與日本所簽訂的漁業協議降低了台日的糾紛，並讓台灣漁民捕獲量增加，雙方對此都很滿意，但只有「魚」不會滿意。

據本報報導，馬英九在會後針對被起訴一事，強調他對自己的清白有信心。馬英九認為當時他只是在進行危機處理，是一般公務處理的過程，並不構成犯罪。

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  • 台北地檢署偵辦今日起訴前總統馬英九。馬下午出席台大哈佛論壇致詞時，還在講冷笑話並自己笑出聲。（記者羅沛德攝）

    台北地檢署偵辦今日起訴前總統馬英九。馬下午出席台大哈佛論壇致詞時，還在講冷笑話並自己笑出聲。（記者羅沛德攝）

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