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獨家》故宮自肥1.7億 清算人辭職竟無法可罰

2017-03-14  15:48

〔記者張凱翔／台北報導〕一〇二年監察院對故宮提出糾正，指出自九〇年至九七年間故宮委託自家合作社販賣紀念品、餐飲獲利1.7億元，錢沒進國庫卻進分給百位員工口袋。監察院要求故宮追回1.7億，但故宮卸責指合作社的主管機關是北市社會局，社會局表示今年初故宮合作社清算人已辭職且拒收公文，相關處分還在等司法院解釋，目前無法可罰。

故宮自九〇年起委託自家的員工消費合作社販賣紀念品和餐飲，營利通通都分給員工、一毛也沒進國庫。九十八年內政部函釋明令故宮此舉不符《合作社法》公益精神；一〇四年《合作社法》修法通過「故宮條款」，明定「提供給非社員使用的收益，應提列為公積金及公益金，不得分配給社員」。監察院則持續要求故宮追回1.7億，但故宮卻推說消費合作社主管機關是北市社會局，故宮於公於私都無法處理。

社會局表示，追回盈餘款項是消費合作社與他們社員之間的問題，社會局從去年合作社解散後，就不斷發出行政指導要求合作社清算人追回1.7億，但該清算人是社員大會自行選出，社員針對追回盈餘開了社員大會拒絕繳回盈餘，社會局無法可管。

甚至，清算人今年一月提出辭呈，社會局發出公文要求清算人召開社員大會重選清算人，不料清算人居然拒收。社會局表示，盈餘現在不但追不回，清算人也無法可罰，已經函請司法院幫忙想辦法。

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  • 故宮合作社自肥1.7億，清算人辭職竟無法可罰。（資料照，記者鹿俊為攝）

    故宮合作社自肥1.7億，清算人辭職竟無法可罰。（資料照，記者鹿俊為攝）

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