解決一例一休爭議 林佳龍：透過行政命令解釋或修法

2017-03-14 15:22

〔記者張菁雅／台中報導〕一例一休爭議不斷，南投縣長林明溱研議不執行，台中市長林佳龍今天在面對媒體詢問時表示，政府正在宣導政策與彙整意見，據他了解，中央透過行政命令的解釋可解決一部分問題，若真的無法解決，就透過修法。

林佳龍表示，他在基層聽到業界、勞工反映一例一休的問題，主要是規定太僵硬、配套不足、缺乏彈性，企業在員工調度時出現困難，有些勞工想增加工作時數，卻被限制，造成勞資雙方都有意見。

林佳龍說，一例一休制度上路後有半年的宣導期，就是要發現問題，他的了解是，政府透過行政命令的解釋可解決一部分問題，若真的無法解決的，就透過修法，而現在是宣導與彙整意見的過程。

另外，彰化縣長魏明谷表示會將各界疑慮與建議，透過「中彰投苗區域治理平台」進行討論，林佳龍則表示，將邀請行政院長林全參加中彰投苗區域治理平台，市府也會彙整資料反映上去。