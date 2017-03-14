洩密遭起訴 馬英九：將上法院證明清白

馬英九今天下午出席台大哈佛論壇活動，會後針對洩密案被起訴一事，接受媒體訪問時表示，將上法院證明自己清白。（記者羅沛德攝）

2017-03-14 15:29

〔記者吳柏軒／台北報導〕台北地檢署今天起訴前總統馬英九涉嫌教唆洩密，依違反刑法公務員洩漏中華民國國防以外秘密罪嫌、通訊保障及監察法及個人資料保護法等提起公訴；馬英九喊冤表示，是一般公務處理，將上法院證明自己清白。

馬英九今天下午出席台大哈佛論壇活動，會後接受媒體訪問，馬英九談到洩密案被起訴，認為關說的立委沒事，但處理關說的公務員被起訴，「這真是公理何在？」

馬英九表示，當時接獲關說消息，認為事件牽涉到立法院高層，一旦曝光將是世界級的醜聞，因此必須請行政院長、總統府幕僚到家中會談，進行危機處理，屬於一般公務過程，並不涉及犯罪。

馬說，關說事件涉及2個層面，首先是行政院與立法院的關係，也恐影響行政院所送法案的進度；其次是，關說案也涉及其他部會首長，如果將來有政治責任，很可能會有異動發生，馬強調，憲法賦予總統與行政院長有異動部會首長的職責。

馬英九強調，很遺憾被起訴，地檢署沒有釐清公務處理程序，「我的清白我有信心！」未來將到法院說明，公務處理、危機處理並不構成犯罪，希望法院主持公平正義。

相關影音