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一例一休爭議 東縣：依法協助業者適應

2017-03-14  15:07

〔記者王秀亭／台東報導〕針對一例一休爭議，台東縣政府社會處長曹劍秋表示，台東縣仍會依照勞基法，協助業者適應，不過，縣內多數是微型產業，將釐清相關法源後，設計一套軟體，讓業者適應、更快上手。

曹劍秋表示，勞基法制訂是符合國家法令制定過程，經總統頒布，具有法律效力，須遵守法令規範，因此縣府會依規定處理。

曹劍秋進一步說明，台東許多事業體都數微型產業，老闆加上員工，頂多不會超過5人，即出現在排班休假困擾，增加人手又導致成本太高，老闆通常專注於爭取訂單，面對勞基法許多細節無力顧及，確實造成困擾。

曹劍秋說，縣府與業者討論後，決定針對30人以下的企業，發展一套資訊系統，協助業者更快適應及遵守勞基法，待釐清相關法源後，就可著手設計，也建議中央能否兼顧此類為產業需求，把制度訂得更理想。

曹劍秋說，台東全縣產業結構有7成至7成5為服務業，最低薪資只有2萬3500元，若勞資雙方仍舊這方面爭議不休，面對一例一休造成的物價上漲，生活壓力可能更大，唯有勞資合作，才能創造更高的利潤。

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  • 台東縣社會處長曹劍秋針對一例一休爭議，說明台東縣的態度。（記者王秀亭攝）

    台東縣社會處長曹劍秋針對一例一休爭議，說明台東縣的態度。（記者王秀亭攝）

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