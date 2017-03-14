有種海豚很神秘... 台灣賦格製吳敦義「狂語錄」

2017-03-14 14:56

〔即時新聞／綜合報導〕前副總統吳敦義在幾次新聞事件中的回應，被臉書粉絲頁《台灣賦格 Taiwan Fugue》製成組合圖嘲諷，有網友笑說這是「俏皮義的俏皮話」。

台灣賦格以「海豚研究記錄簿」為題，將吳敦義過去幾次的發言集結成一張圖，包括了吳敦義曾讚前總統馬英九是「人間極品」、外孫在機場臨時辦護照吳敦義讚外交部「有效率」、讚「無薪假」是有創意的想法，應得諾貝爾獎、「多元成家」讓他毛骨悚然。

台灣賦格嘲諷的寫道：「有種海豚十分神秘，言行舉止跟普通人類不太一樣。人類苦的時候他笑得你心裡發寒，人類喜悅的時候他卻害怕到毛骨悚然。」