馬英九被起訴 洪秀柱轟柯建銘：有什麼資格談論正義！

2017-03-14 14:42

〔記者施曉光／台北報導〕針對立法院民進黨團總召柯建銘控告洩密案，台北地檢署起訴前總統馬英九，國民黨主席洪秀柱下午在臉書回應表示遺憾，對於柯建銘說「馬英九遭起訴，代表馬英九有罪難逃」，「等這一刻等很久了」，洪秀柱痛斥，「這種假公濟私，假裝自己是代表『正義』的言行，實在是非常的荒謬，令人不齒！」

洪秀柱表示，關說自己涉入的案子，試圖利用政治介入司法的不正是柯建銘嗎？「關說司法的人，有什麼資格談論正義！」