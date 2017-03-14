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花壇農會3巨頭出爐 「農會派」大獲全勝

花壇鄉農會3巨頭出爐，理事長鄭三明（左二）、常務監事王良峯（左一），以及連任成功的總幹事顧碧琪（右一），「農會派」大獲全勝。（記者湯世名攝）

2017-03-14  14:17

〔記者湯世名／彰化報導〕全壘打！彰化縣花壇鄉農會今天召開理監事會並進行總幹事遴聘，今天上午投票「一票都沒跑」，理事長、常務監事分由鄭三明、王良峯全票當選，總幹事顧碧琪也連任成功，堪稱大獲全勝，綠營插旗未成，民進黨花壇鄉長李成濟說：「下回再來！」

鄭三明、王良峯原本是花壇鄉農會的常務監事、理事長，這次職務互換，經由理監事投票，鄭三明獲9票全票當選理事長，王良峯則獲得3票當選常務監事，至於最受矚目的總幹事人選，同額參選的顧碧琪也獲得全票通過遴聘，順利連任成功。

綠營的「鄉長派」原本試圖在這次花壇鄉農會會員代表選舉中插旗，進而掌握理監事席次，不料開票獲得席次未如預期，由「農會派」的現任總幹事顧碧琪掌握較多席次佔上風，因此出現今天「農會派」大獲全勝的結果。

花壇鄉長李成濟對此表示，這次選舉有許多支持他們的會員代表受到壓力，造成選舉結果不如預期，不過他們不會灰心，「下回再來！」

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