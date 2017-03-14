馬涉教唆洩密被起訴 廖國棟：遺憾但尊重司法

2017-03-14 14:23

〔記者呂伊萱／台北報導〕前總統馬英九涉洩密案被起訴，立法院國民黨黨團總召、立委廖國棟今天下午表示，這個訊息令人非常意外與遺憾，因為他所理解的馬總統非常具有道德高度，廖國棟也強調，司法起訴必然有依據，現在只能尊重司法程序的進行。

廖國棟表示，他看到這個訊息相當訝異，因為馬英九是前總統，又是國民黨前主席，「蠻遺憾的」。

廖國棟說，以他個人對馬的理解，馬非常具有道德高度，清白應是毫無疑問。廖國棟話鋒一轉，提到馬今天所涉及的不是清白的問題，而是觸及相關法律，因為檢察官不會胡亂起訴，必然有所依據， 在這個時候，他只能說尊重司法的程序，也想進一步多了解起訴的理由和依據。

立法院國民黨黨團書記長王育敏今早則指起訴馬英九是「政治追殺」， 廖國棟對此表示，最近獨派氣焰囂張 ，例如監委被提名人陳師孟稱要彈劾黨國思想法官，在這種氛圍之下，此案出現這樣的進度，他們也「不得不聯想司法追殺前總統的可能性」。但廖國棟仍重申他尊重司法程序。