一例一休爭議 賴清德低調謹慎

2017-03-14 14:06

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「一例一休」爭議未休，南投縣率先表態「不想配合」推動中央政策，台南市長賴清德今日面對媒體詢問時低調謹慎，僅表示不清楚南投縣作法，待進一步了解後再説明。

中央推動實施「一例一休」政策，各界看法歧異，已有其他縣市打算「跟進」南投縣不配合立場，賴清德今日在「336愛奇兒日」宣導活動後，面對媒體詢問此事，態度卻十分謹慎未表態。

不過，賴清德也表示，南投縣是請他們法制處先研究能不能夠不遵守，他是這樣講，是要「研究」。目前台南市的作法則是先宣導，勞工局已在各個地方向勞工社團與企業社團，進行「一例一休」的宣導；第二，法律生效後，目前仍在督導期中，不會說馬上開罰，台南用輔導的措施來解決這個問題；第三，目前各縣市已經將許多意見反映到中央，行政院院長林全也公開講，他們會針對目前所衍生的問題做一些處理，不一定是修法，可能會用解釋的，尋找空間來做解釋，來解決目前的問題。目前台南的做法是這樣子。

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