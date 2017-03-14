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南投不甩一例一休 魏明谷：法令通過就要遵守

2017-03-14  13:46

〔記者劉曉欣／彰化報導〕針對南投縣長林明溱對「一例一休」有不同看法，彰化縣長魏明谷今天強調，台灣是法治的國家，既然法令通過就要遵守，對法令不滿意的話，也會請立法院再做修正。

魏明谷今天接受媒體提問時，做出以上回應，魏明谷也表示，對於南投縣長的作法，彰化縣政府不表示意見。

魏明谷認為，自從立法院通過一例一休後，縣府也接到各界的意見，將會把各方意見轉達給勞動部，希望針對各界疑慮、不清楚的部分及建議，都透過施行細則的擬定，以及相關法令函示，讓一例一休更加周延，降低對大家的衝擊。

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  • 彰化縣長魏明谷強調，台灣是個法治國家，法令只要通過，就要遵守。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化縣長魏明谷強調，台灣是個法治國家，法令只要通過，就要遵守。（資料照，記者劉曉欣攝）

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