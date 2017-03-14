南投不甩一例一休 魏明谷：法令通過就要遵守

2017-03-14 13:46

〔記者劉曉欣／彰化報導〕針對南投縣長林明溱對「一例一休」有不同看法，彰化縣長魏明谷今天強調，台灣是法治的國家，既然法令通過就要遵守，對法令不滿意的話，也會請立法院再做修正。

魏明谷今天接受媒體提問時，做出以上回應，魏明谷也表示，對於南投縣長的作法，彰化縣政府不表示意見。

魏明谷認為，自從立法院通過一例一休後，縣府也接到各界的意見，將會把各方意見轉達給勞動部，希望針對各界疑慮、不清楚的部分及建議，都透過施行細則的擬定，以及相關法令函示，讓一例一休更加周延，降低對大家的衝擊。