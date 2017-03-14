限縮黨代表參選資格 吳敦義表態贊成

2017-03-14 13:19

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常會日前在挺吳派中常委強勢主導下，通過修改黨代表選舉辦法，將參選資格由原本入黨四個月，嚴格限為須入黨滿一年，引發黨主席洪秀柱及副主席郝龍斌強烈質疑是選舉算計，國民黨主席參選人吳敦義今天中午接受網路節目專訪時，首度表態支持中常會通過限縮黨代表參選資格，並形容那是「有智慧」、「有所本」的決定。

不過，郝龍斌已經揚言，將於明日中常會上，要求就「這種違反信賴保護與誠信原則的提案」，重新討論，洪秀柱日前在屏東縣時也呼籲基層黨員給她力量，「促使中常會懸崖勒馬」。

吳敦義則認為，國民黨規定新黨員在一月二十日前入黨，也就是投票日前四個月，即可享有投票的黨權，這不等於是被選舉權，就像國民年滿二十歲就有投票權，但若要參選鄉鎮市長就要年滿二十五歲，參選鄉鎮市民代表要滿二十三歲，中常會上週通過修正黨代表選舉辦法的規定是入黨滿一年才有被選舉權，這樣的規定很合理，他認為決議完全是有智慧、有所本的決定，否則一下子很多人入黨，要進來搶黨代表席次，「那不是亂了套了﹗」

此外，雖然國民黨中央打算以「票票等值」精神，大幅增加黃復興黨代表名額，由十九全的一百零一席增加到二百二十八席，但吳敦義在訪談中說，黃復興黨代表名額應該是「酌予增加」，而且連帶一些偏鄉地區的名額也應該增加一些。

談到人頭黨員、黑道入黨問題時，對於國民黨政策會執行長蔡正元曾提及「ｗ先生」，吳敦義痛斥，「那是胡說八道」，他還提及在萬少丞入黨風波中放話的人，「才是真正下流的人」，但隨即又強調，「我沒有直指是誰」。

洪、郝兩人都主張以「團進團退」方式剔除人頭黨員，但吳敦義立場明顯不同，他強調，如果要禁止入黨，這個黨就會萎縮、死亡。

吳敦義說，黨員所以大量增加的原因，除了去年黨中央要求各地黨工爭取黨員入黨外，也由於這次有黨代表選舉，一些想競選連任的黨代表自然會多拉一些人入黨。