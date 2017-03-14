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北檢起訴馬英九 陳致中：全民睜大眼睛看

陳致中（右一）認為北檢手上還有很多大案，全民都在看（翻攝陳致中臉書）

2017-03-14  12:58

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對北檢起訴前總統馬英九洩密案。陳致中今表示，還有其他更嚴重的案子在北檢手上，很多案子證據明確，只是過去故意不辦，司法改革聲聲催，全民都睜大眼睛看，期待北檢別讓這些案子的正義女神睡著了！

陳致中列舉，包括富邦併北銀弊案、kmt三中弊案、國發院土地弊案，日勝生與捷運聯開弊案、大巨蛋弊案、電子業大亨交付2億元案等，他直言很多是證據明確，只是過去故意不辦，呼籲各界正視。

台北地檢署今偵結前總統馬英九被控教唆洩密案，依違反刑法公務員洩漏中華民國國防以外秘密罪嫌、通訊保障及監察法、個人資料保護法提起公訴，若法院認定有罪，依法最重可處3年有期徒刑。

北檢起訴書指出，馬英九涉犯刑法第132條洩漏國防以外機密罪，構成要件是，公務員洩漏或交付關於中華民國國防以外應秘密之文書、圖畫、消息或物品者，依法可處3年以下有期徒刑。

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